الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 21.. أمينة ترفض فيجو وقضية اغتصاب جديدة

جمال سليمان في الطاووس
جمال سليمان في الطاووس

يبحث متابعو الدراما الرمضاني عن تفاصيل وأحداث مسلسل الطاووس الحلقة 21 وفيها أمينة التي تقدم دورها سهر الصايع ترفض فيجو الذي يقدم دوره خالد عليش وحدوث وقضية اغتصاب جديدة، حيث كشفت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 21 بطولة الفنان جمال سليمان وسهر الصايغ عن تطورات جديدة بعد حفظ قضية الاغتصاب.

أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 21

شهدت أحداث مسلسل الطاووس الحلقة 21 بطولة جمال سليمان ورفض أمينة الزواج من فيجو، حيث طلب منها الزواج والسفر حيث أصر فيجو الذي  يجسد دوره الفنان خالد عليش أن يتزوجها ويسافر إلى إيطاليا من أجل العيش بعيد عن مصر، وهو السبب الذي جعلها ترفض الأمر.

وزادت أحداث المسلسل اشتعالا من خلال قضية اغتصاب جديدة وقع فيها الشباب المتهمين باغتصاب أمينة التي تقدمها الفنانة سهر الصايغ، حيث ظهرت خلال الأحداث فتاة أخرى ضحية لأحد الشباب المتهمين في قضية الاغتصاب، وتقابل هذه الفتاة الفنانة "فرح الزاهد" التى وقع حادث الاغتصاب بفرحها، وتقوم بتسجيل شهادتها بالفيديو في محاولة منها لكشفهم بعد الحالة النفسية التي وقعت فيها عقب حفل زفافها والحادث الذي وقع لهم ونتج عنه وفاة زوجها ليلة الزفاف.

قصة مسلسل الطاووس

تدور أحداث مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان حول شخصية المحامي كمال الأسطول محامي مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، ولكن الظروف تضطره كي يحقق في إحدى قضايا اﻻغتصاب التي تقلب حياته رأسا على عقب ويحاول حل أزمة أمنية التي تتعرض للاغتصاب ولكن نفوذ أهل الجناة يدخله في مشكلات فيصر على إكمال القضية رغم حفظها من قبل النيابة العامة حتى يحصل على حق المغتصبة في النهاية.

أبطال وصناع مسلسل الطاووس

مسلسل الطاووس من  بطولة عدد كبير من النجوم بقيادة الفنان جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز ويعرض على عدد من القنوات منها النهار وصدى البلد والقاهرة والناس.

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