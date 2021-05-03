ماليزيا تسجل 2500 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، 2500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، بانخفاض قدره 918 حالة عن اليوم السابق.



وقال مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبدالله - في تغريدة عبر حسابه على (تويتر) بحسب ما نقلته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية - إن ولاية سيلانجور لا تزال تسجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة، حيث سجلت 637 إصابة.



وأضاف أن الوزارة سجلت 18 وفاة، ما رفع حصيلة الوفيات في ماليزيا إلى 1551 حالة، وأشار إلى أن العدد التراكمي لحالات كورونا في ماليزيا ارتفع إلى 417 ألفا و512 حالة، فيما لا تزال هناك 30 ألفا و753 حالة نشطة.



كورونا جنوب إفريقيا وبريطانيا المتحورة تتسلل إلى ماليزيا

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة المالیزیة عن العثور على 30 إصابة بفيروس كورونا المتحور، منها 27 إصابة بكورونا جنوب إفریقیا (351.1.B) وثلاث إصابات بالمتحور البريطاني (117.B).



وقال وزیر الصحة الماليزى الدكتور أدھم بابا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - إنه تم الكشف على جمیع الإصابات عبر 59 سلسلة جنومیة كاملة تم إجراؤھا من 24 أبریل الماضى حتى 1مایو الجاري من قبل معھد البحوث الطبیة.

إصابات كورونا في العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 152.9 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.16 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152 مليونا و875 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و203 آلاف حالة.