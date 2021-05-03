«التضامن» توضح شروط قرض «مستورة».. وفرص كبيرة لنجاح المشروعات

أعادت وزارة التضامن الاجتماعي، إطلاق مشروع تمويل مستورة للمرأة المعيلة بمحددات وشروط أكثر بهدف العمل على تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا مع تقديم حزمة من الخدمات والإجراءات التى من شأنها إتاحة نماذج تنموية شاملة مع تقديم خدمات التدريب على إدارة المشروعات والتسويق والتوزيع لضمان فرص أكبر لنجاح المشروعات الممولة هذا.

كما تعمل وزارة التضامن، على توفير حسابات إدخارية متناهية الصغر للمستفيدات وتوفير كروت ميزة، موضحة أن البنك بصدد صرف 400 مشروع بمحافظات الوادى الجديد وسيناء وكفر الشيخ ما بين مشروعات تمويل نشاط الثروة السمكية والصناعية والتكميلية وأيضا النشاط الزراعى والإنتاج الحيواني والمشروعات التجارية، كما سيتم وضع الأولوية للمحافظات الحدودية والعمل على الاهتمام بالتنمية الشاملة وبالأخص قرى مبادرة حياة كريمة لتقديم نموذج تنموى متكامل لتمويل مشروعات متنوعة وفقا للدراسة المجتمعية والتسويقية الخاصة بنقاط التميز لكل قرية.

وعن شروط منح التمويل، قالت نيفبن القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن منح التمويل يتم في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح على أن يتراوح عمر المستفيده بين 21 و60 عاما.

جدير بالذكر أن سداد التمويل يكون بحد أقصى 24 شهرا وتتراوح قيمة التمويل بين 4 آلاف و30 ألف جنيه.

وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عينى مباشر غير نقدى، يسلم كمشروع مما كان سببا في وتمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكى تصبح عضوًا منتجًا فى المجتمع حيث استطاع تمويل «مستورة» أن يشكل فارقاً كبيراً في الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت، وقد كرم رئيس الجمهورية إحدى المستفيدات من التمويل في احتفالية الأم المثالية هذا العام.

