الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات تسجل 1.772 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 1.769 حالة

الإمارات كورونا
الإمارات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1.772 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 156.940 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 525.567 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.596 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.769 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 506.020 حالة.

لقاح كورونا

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الأحد، تقديم 24.743 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، أمس، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 10.634.693 جرعة، بمعدل توزيع 107.53 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إنتاج اللقاح في الإمارات

وفي أواخر مارس الماضي، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن بدء إنتاجها للقاح مضاد لفيروس كورونا داخل الدولة، في إطار المعركة العالمية الجارية ضد جائحة "كوفيد- 19".

ويحمل اللقاح اسم "حياة- فاكس"، وسيكون أول لقاح محلي الصنع على مستوى المنطقة، وسيتم تصنيع اللقاح بواسطة "سي إن بي جي 42"، وهي شركة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا بين شركة "سينوفارم سي إن بي جي" مع شركة "جي 42" الإماراتية، الرائدة في قطاع التكنولوجيا ومقرها في إمارة أبوظبي.

وشهد الإعلان عن بدء الإنتاج الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، ووانج يي، مستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني، خلال حفل أقيم سابقًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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IMG_20210503_134252
الإمارات فيروس كورونا اصابات جديدة حالات شفاء وفيات لقاح وزارة الصحة الإماراتية

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