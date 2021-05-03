تقرير: زيادة الطاقة الإنتاجية لـ«تحلية المياه» في أبوظبي بحلول عام 2022

170 مليون جالون يومياً

أصدرت مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، تقرير "متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي"، والذي يتوقع خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 50% بحلول العام 2025، نتيجة التحول نحو إنتاج أكثر استدامة للمياه والكهرباء، ويوصي باستثمارات كبيرة في مشاريع تحلية المياه بالتناضح العكسي.

ويتضمن التقرير الذي أقرته دائرة الطاقة في أبوظبي ويُنشر للمرة الأولى، توقعات الطلب على المياه والكهرباء في الفترة بين عامي 2021 و2027، ويحدد عملية صناعة القرار فيما يتعلق بمتطلبات القدرة الإنتاجية المستقبلية لأبوظبي وخارجها، إضافة إلى توصيات بشأن قرارات التخطيط التي يجب اتخاذها العام المقبل.

وبهذا الصدد، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لمياه وكهرباء الإمارات: "إن ضمان استدامة وكفاءة إنتاج المياه والكهرباء يأتي في صميم عملنا مع مواصلة ضمان الإمداد للدولة، ويعتبر تقرير متطلبات السعة المستقبلية لإنتاج المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي مرجعاً أساسياً لمتطلبات الماء والكهرباء المستقبلية."

وأضاف: "تظهر القرارات الاستراتيجية التي جرى اتخاذها والتوصيات المستقبلية، أن زيادة الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة سيتيح لنا إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة ومنح الأولوية لتقنيات إنتاج الطاقة المتجددة، وذلك لما نتمتع به من موقع ريادي على صعيد تطوير مشاريع الطاقة الشمسية".

وتابع: "نتطلع لزيادة الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي لريادة المنطقة في مجال الإنتاج المستدام للمياه. ومع إضافة الطاقة النووية إلى الشبكة، سنتمكن من خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير وجعل دولة الإمارات منارة للاستدامة، وتعزيز إنتاج المياه والكهرباء".

وترتكز توصيات التقرير التي توظف أدوات نمذجة تحليلية تقنية-اقتصادية لعدة سيناريوهات محتملة، على توقعات مُحدثة للطلب على المدى الطويل بما في ذلك النمو الاقتصادي. ووفقاً للسيناريو للأساسي، من المتوقع أن تُسهم الاستثمارات التي خُصصت حتى الآن في مشاريع الطاقة الشمسية، والطاقة النظيفة مثل الطاقة النووية وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي التي سيبدأ تشغليها في السنوات المقبلة، بخفض الانبعاثات الكربونية إلى نحو 20 مليون طن بحلول العام 2025 مقارنةً بـ40 مليون طن في العام 2020.

ونفذت مياه وكهرباء الإمارات عددًا من الخطط الاستراتيجية التي أدت لخفض الانبعاثات، وتراجع متوسط كثافة الكربون في النظام بمعدل 15% من 412 جرام/كيلوواط في الساعة في العام 2015 إلى 350 جرام/كيلوواط في الساعة؛ نظرًا لتشغيل محطات جديدة تستخدم الطاقة بكفاءة أعلى.

نمو طاقة تحلية الماء

يوصي التقرير برصد استثمارات كبيرة في تعزيز عملية تحلية الماء بتقنية التناضح العكسي، وهو ما سيؤدي لزيادة قدرة الشركة على صعيد تحلية المياه، فضلاً عن تعزيز الكفاءة وخفض التكلفة الإجمالية عبر زيادة الهامش العكسي لقدرة تحلية المياه فوق ذروة الطلب، بدءًا من العام 2022 وتشمل هذه التوصية زيادة الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بنحو 170 مليون جالون يومياً لتلبية الطلب الحالي.

وبهذا الصدد، قال بروس سميث، مدير إدارة التوقعات والتخطيط في لمياه وكهرباء الإمارات: "نؤكد التزامنا في دعم استراتيجية الإمارات للأمن المائي 2036 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والإسهام في تحقيق أهدافها الرامية لخفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة.

ومن خلال توقع الطلب على المياه والكهرباء خلال السنوات القادمة، وفي ضوء استثمارنا الاستراتيجي في مشاريع الطاقة الشمسية وإضافة الطاقة النووية إلى الشبكة، نستطيع ضمان استمرار دولة الإمارات في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن قطاع الطاقة."

وأضاف: "من المهم إدراك أن زيادة الاستثمار في مشاريع تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي تعني قدرتنا على ريادة عملية فصل تحلية المياه عن إنتاج الكهرباء على المستوى الإقليمي، وذلك من خلال توظيف تقنية أقل استخداماً للطاقة لإنتاج المياه وخفض انبعاثات الكربون مع خفض التكلفة".