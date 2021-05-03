تحضير كحك النشا على طريقة فاطمة أبو حاتي

خطوة بخطوة..

تفصلنا أيام قليلة على استقبال عيد الفطر 2021 ، حيث بهجة العيد وتجمع العائلة، ومن مظاهر الاحتفال بالعيد، التجمع حول المائدة وتحضير العجين لتجهيز كحك النشا و بسكويت عيد الفطر 2021 وتحضيره بأشكاله المختلفة والمتنوعة، حيث طعمه اللذيذ، الذى يعشقه الكثير من أطفال وكبار، حيث يفضل كثيرون تناوله مع كوب شاى بلبن عند الإفطار فى أول أيام عيد الفطر 2021.

لهذا نستعرض فى السطور التالية طريقة عمل كحك النشا ، على طريقة شيف فاطمة أبو حاتي.



طريقة عمل كحك النشا فاطمة ابو حاتي .. المقادير





كيلو دقيق ناقص نص كوب

نصف كوب نشا

٦٥٠ جرام سمنة مبردة (بدرجة تبريد الثلاجة)

3 ملعقة كبيرة لبن بودر

3 ملعقة كبيرة سمسم

ملعقة كبيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة بيكينج بودر

ملعقة صغيرة ريحة الكحك

كوب ماء دافيء

رشة ملح





طريقة عمل كحك النشا فاطمة ابو حاتي .. التحضير



- فى البداية نحضر العجان وتوضع السمنه و تضرب حتى يفتح لونها.



- وفي بولة نقوم بوضع الدقيق والملح واللبن البودر والسمسم وريحة الكحك والبيكنج بودر ونقلب المكونات كلها مع بعض.



-ثم نقوم بوضع الخميرة والسكر على الماء ونقوم بتقليبه وتركهم حتى يتضاعف حجمه.



-ومن ثم يضاف خليط الدقيق إلى السمنة وتبس معها جيدا حتي تختلط السمنة مع الدقيق.



-يضاف خليط الخميره والماء الدافي إلى العجين ويقلب حتى يختلط فقط.



- ثم تغطى العجينه و تترك حتى "ترتاح".



-نحضر صينية الخبز وطبعا التشكيل بالبصامة أو المنقاش حسب ذوقك وتدخليها فرن ساخن علي درجة حرارة ١٧٠ عالشبكة حتي يصبح باللون الذهبي.

أضرار الإفراط فى تناول الكحك

ومن أضرار الإفراط في تناول كحك العيد، السمنة وغيرها من الأضرار، حيث تشير الدراسات الطبية إلى وجود رابط ما بين استهلاك الأطعمة والمشروبات السكرية وزيادة الوزن، بالإضافة إلى الإصابة بخطر السكري وتسوس الأسنان.





كما أن الإفراط فى تناول كعك العيد والسكريات، والحلويات يؤدي إلى خطر على البشرة وظهور حب الشباب، حيث تؤثر نسبة ارتفاع السكر فى الدم إلى وجود مشاكل بالبشرة والجلد.