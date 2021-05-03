بنجلاديش تمدد قيود كورونا إلى 16 مايو

صرح مسئول في بنجلاديش اليوم الإثنين، بأنه تقرر تمديد الإغلاق العام لـ11 يوما أخرى، لمواجهة الارتفاع الحاد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقال المتحدث الحكومي خندكر أنوار الإسلام، بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، إن القيود المفروضة منذ الشهر الماضي ستظل سارية حتى 16 مايو.



وقال إنه سيتم السماح لوسائل النقل العام بالعمل على نطاق محدود فقط داخل البلدات والمدن، مضيفا أن جميع خدمات الحافلات طويلة المسافات والقطارات والعبارات ستظل متوقفة.



وكانت الحكومة قد فرضت في الخامس من أبريل الماضي إغلاقا أوليا لمدة تسعة أيام، شمل إغلاق المكاتب ومراكز التسوق ووسائل النقل في جميع أنحاء بنجلاديش.



وجرى بعد ذلك تمديد الإغلاق مرة تلو الأخرى حتى الأربعاء، وذلك رغم انخفاض معدل الإصابات والوفيات بصورة طفيفة في الأسبوع الماضي.



وتم الأسبوع الماضي السماح للمراكز التجارية بالعمل وفق الإرشادات الصحية لإتاحة التسوق قبل عيد الفطر، الذي سيصادف منتصف الشهر الجاري.



وحذر المتحدث من أنه سيتم إغلاق مراكز التسوق إذا لم يكن هناك التزام بالقواعد الصحية.

إصابات كورونا في العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 152.9 مليون حتى صباح اليوم الإثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.16 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152 مليونا و875 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و203 آلاف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.