«التضامن»: 20 ألف سيدة استفادت من قرض «مستورة» بقيمة 340 مليون جنيه

صرحت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأن مبادرة «مستورة» تعد من أنجح المبادرات المصرية التى استهدفت المرأة المعيلة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والذى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها لتغيير الأوضاع المعيشية، وإحداث نقلة في تحسين جودة الحياة والعمل على التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا وخاصة المرأة .

وأكدت فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على تشغيل القادرين على العمل من الفئات المستحقة للدعم، ودفعهم للانتقال من الحماية إلى الإنتاج لذلك سوف يتم توجيه تمويل مستورة في الفترة القادمة في القري والمحافظات المستهدفة من تكافل وكرامة، موضحه ان تمويل مستورة تم تطبيقه بالفعل على أرض الواقع منذ بداية انطلاقه فى عام المرأة 2017، بتوجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية، بتخصيص 250 مليون جنيه للمبادرة التى تنفذ برعاية بنك ناصر الاجتماعى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر الذي يحرص على توفير شتى سبل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتنمية الاقتصادية للمرأة المصرية، لاسيما السيدات المعيلات لأسرهن.

وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة المصرية بقرض عينى مباشر غير نقدى، يسلم كمشروع مما كان سببا في وتمكين المرأة اقتصاديًا بتوفير فرص عمل لها، وتمكينها لكى تصبح عضوًا منتجًا فى المجتمع حيث استطاع تمويل «مستورة» أن يشكل فارقاً كبيراً فى الحياة الشخصية والمهنية لعدد كبير من النساء البسيطات، وحولهن إلى منتجات قادرات على العمل وكسب القوت وقد كرم السيد رئيس الجمهورية احد المستفيدات من التمويل في احتفالية الام المثالية هذا العام .

وأشارت القباج إلى أن عدد المستفيدين من التمويل بلغ أكثر من 20 ألف سيدة بمبلغ إجمالي 340 مليون جنيه تقريبا منذ بدء النشاط، ونجح تمويل مستورة في تغطية كافة مشروعات التنمية، حيث تنوعت الأنشطة ما بين مشروعات تجارية احتلت الصدارة في التنفيذ وبلغ عددها أكثر من 10 آلاف مشروعا بقيمة إجمالية تصل إلى 170 مليون جنيه يليها في الإقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني والتي بلغ عددها 7500مشروعا بإجمالي 134 مليون جنيه تقريبا، بينما يأتي تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1581 مشروعا بإجمالي 18 مليون جنيه تقريبا ثم المشروعات الصناعية والمشروعات الخدمية.