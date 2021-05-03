العثور على أسلحة وذخائر من مخلفات الإرهابيين بريف حمص الشمالي

رشاشات وقذائف هاون غربية الصنع

عثرت القوات الأمنية السورية، اليوم الاثنين، على كميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة من مخلفات الإرهابيين في ريف حمص الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الجهات المختصة عثرت على كميات من الأسلحة والذخائر بعضها غربي الصنع خلال متابعتها عمليات تمشيط وتنظيف الريف الشمالي من مخلفات التنظيمات الإرهابية، وتضمنت الأسلحة 188 بندقية آلية متنوعة و7 رشاشات متوسطة و114 صندوق ذخيرة 5ر12 و18 صندوق ذخيرة 5ر14 و148 قذيفة بي 9 و101 قذيفة هاون و60 حشوة دافعة و4 صناديق صمامات قذائف هاون.

وأثناء استكمال عملياتها في تمشيط القرى المحررة، عثرت الجهات المختصة، بالتعاون مع وحدات الجيش السوري على مدى الأشهر الماضية في مختلف المناطق، على العديد من مستودعات ومخابئ الأسلحة والذخائر من مخلفات التنظيمات الإرهابية.



بدء حملة للتلقيح ضد فيروس كورونا في شمال غرب سوريا

وعلى صعيد آخر، انطلقت، السبت الماضي، حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في شمال وشمال غرب سوريا بإعطاء أولى الجرعات للطواقم الطبية في مستشفيين، وفق ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في مدينة إدلب.

وتسلمت مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة في محافظة إدلب وشمال حلب في 21 أبريل أول دفعة مؤلفة من 53,800 جرعة من لقاح أسترازينيكا، ضمن برنامج كوفاكس الذي يخصص احتياطًا إنسانياً لا سيما في الدول التي تشهد نزاعات أو انقسامات على غرار سوريا.

وفي مدينة إدلب، بدأت الحملة بتلقيح طبيب في مستشفى ابن سينا للأطفال، الذي يقع في وسط المدينة ويعد أحد أكبر مشافيها.

وقال الدكتور ياسر نجيب، رئيس اللجنة التقنية في حملة التلقيح، لوكالة "فرانس برس": «أطلقنا اليوم الجولة الأولى من حملة التلقيح"، مستهدفين الكوادر الطبية في مستشفى ابن سينا في مدينة إدلب، وفي المستشفى الوطني في مدينة أعزاز في شمال حلب».