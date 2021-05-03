محافظ المنيا يتابع الحالة العامة بالحدائق والميادين

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم، جولة تفقدية، للمرور على الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والميادين، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وتكليفات وزارة التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من تجمعات المواطنين لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

رافق المحافظ، خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، العميد أسامة غريب مدير إدارة مرور المنيا، حيث شملت الجولة المرور على الحديقة الدولية، منطقة كورنيش النيل، ميدان بالاس، ميدان الساعة، ومنطقة شارع مصر.

وتابع المحافظ، مدى التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة بعدم النزول للاماكن العامة والمتنزهات والميادين خلال أعياد شم النسيم، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

وأشاد محافظ المنيا، بالتزام المواطنين واتباعهم للتعليمات، مؤكدا أنه دليل على وعى المواطنين وتقديرهم للظروف الحالية التي تمر بها البلاد في ظل ظهور تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الصحية والوقائية، حرصا على سلامتهم وصحتهم.

كان محافظ المنيا، قد وجه باستمرار غلق كورنيش النيل، بالإضافة لإغلاق الحديقة الدولية بشرق النيل، ومنطقة شارع مصر بكورنيش النيل، وجميع المتنزهات والحدائق بجميع المراكز خلال أعياد شم النسيم، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، للحد من التجمعات وتكدس المواطنين ومنعًا لانتشار فيروس كورونا.

كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، قد شنت حملات مفاجئة على عدد من الفنادق والمنشآت السياحية بمدينة المنيا للتأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، والتحقق من الالتزام بنسبة الإشغال وألا تتجاوز ٥٠ % من المترددين على تلك الأماكن والمحافظة على ارتداء الكمامات والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعى، وقاد رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، تم خلالها المرور على المحال التجارية والأسواق والمقاهى، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

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