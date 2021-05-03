إندونيسيا ترصد إصابتين بالسلالة الهندية من كورونا

قال وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين، اليوم الاثنين، إن إندونيسيا سجلت أول حالتي إصابة بالسلالة شديدة العدوى من كوفيد- 19 التي ظهرت لأول مرة في الهند، فيما ناشدت السلطات السكان بتجنب السفر خلال عطلة عيد الفطر.

وفي الشهر الماضي أوقفت إندونيسيا، التي تحاول احتواء واحدة من أسوأ موجات تفشي كوفيد- 19 في آسيا، إصدار تأشيرات الدخول لأي أجنبي زار الهند خلال 14 يوما من طلب التأشيرة.

وتم تسجيل حالتي الإصابة بالسلالة الهندية التي تعرف باسم بي.617.1 في العاصمة جاكرتا، بينما قال وزير الصحة إنه تم أيضا رصد سلالة جنوب إفريقيا في بالي.



وأضاف في مؤتمر عبر الإنترنت: "يجب علينا احتواء هذه الحالات في بدايتها إذ يوجد عدد قليل منها فقط".

وحظرت السلطات في إندونيسيا، وهي أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان في العالم، السفر بين الأقاليم خلال عطلة عيد الفطر للعام الثاني على التوالي للحد من العدوى.



وقال دوني موناردو، رئيس فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في نفس المؤتمر الصحفي: "لا تسافروا إلى بلداتكم.. لا تذهبوا لقضاء العطلة في بلداتكم.. تحلوا بالصبر".

سجلت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في إندونيسيا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا"، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى مليون و677 ألفا و274 إصابة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض 45 ألفا و796 وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في البلاد إلى مليون و530 ألفا و718 شخصا، فيما لا تزال هناك 100 ألف و760 حالة نشطة.

إصابات كورونا في العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 152.9 مليون حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.16 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152 مليونا و875 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و203 آلاف حالة.