بعض الأخطاء الشائعة حول الانفصال عن الحبيب

نصائح لـ«فراق بلا ألم»

عندما تكون على علاقة مع شخص تحبه بعمق، فإن عالمك الصغير من القصص الخيالية يبدو وكأنه المكان الوحيد الذي يمكنك رؤيته والعيش فيه، حيث يكون كل شيء ورديا، ولكن لا مفر من الألم الذي يلي أي انفصال، وهناك بالتأكيد المفاهيم الخاطئة الشائعة حول الانفصال، والتي تجعلك عاجزا.

بعض الأخطاء الشائعة بعد انتهاء علاقة الحبيب وفقا لموقع scoopempire:

أنت تفتقد شيئًا جميلًا

في العادة الأشياء التي نشعر أننا محرومون منها ولم يعد بإمكاننا امتلاكها، تصبح تلقائيًا أكثر جاذبية بمئات المرات، ثبت علميًا أن الحب يسبب الإدمان والحسرة تجعلنا نمر بـ "انسحاب قوي"، وهذا يفسر أيضًا سبب تجاهلنا عن عمد أي عيوب، ويشوه ذاكرتنا.

لا تكرههم

نصيحة أخرى ليس لها أساس علمي للوقوف عليها، لا يعني الانفصال عن الشريك بالضرورة أنه شخص سيء ، فقد يعني ببساطة أنكما لستما الشخصين المناسبين لبعضكما البعض، حمل الأحقاد والاستياء في قلبك والتفكير في الانتقام كدواء لقلبك النازف ليس هو الحل، لأنه لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاستياء وعدم الارتياح لأنك أفضل حالًا بدونه، الغفران هو مفتاح راحة قلبك وعقلك.

تظاهر أنك لا تهتم

عادة عندما لا تكون الشخص الذي اتخذ قرار الانفصال، فإن هذا الشعور بالتخلي والرفض يضر بغرور المرء، لهذا السبب بغض النظر عن مدى تألم قلبك وعدد نوبات الهلع التي تتعرض لها عندما تسمع أسمائهم، لكن السلام هو الشيء الذي يجب أن ينتهي به الأمر، اعترف بحقيقة أنك إنسان يتأذى، ولا تضيع أي وقت في إثبات أنك ستكون سعيدا.

إعادة التفكير في سبب حدوث الانفصال

بالطبع يعد تحليل الأسباب التي أدت إلى تحول علاقتك وانتهائها أمرًا بالغ الأهمية لأن هذه هي الطريقة التي تنمو بها وتصبح نسخة أفضل من نفسك، لكن إعادة النظر المستمرة في الكيفية ولماذا، اعترف بأخطائك وتعلم وعد نفسك بعدم العودة إلى المكان المظلم مرة أخرى.

الاعتقاد بأنه لا يمكنك تجاوز العلاقة بشكل كامل

لا أحد لا يمكن تعويضه، بصرف النظر عن والديك وإخوتك، يمكن استبدال أي شخص آخر مهما كان عزيزًا وقريبًا، ويمكنك أن تحبهم كثيرًا وتشعر أن احتضانهم هو التعويض العادل لكل المصاعب التي واجهتها في علاقاتك السابقة.