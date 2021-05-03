بعد وقائع السب والإهانة وإتلاف الممتلكات.. القانون يحمي حقوق الموظفين أثناء عملهم

بغرامة والسجن من 6 أشهر إلى سنتين

حدثت مؤخرًا عدد من وقائع التعدي على موظفين عمومين أثناء تأدية عملهم، سواء من أفراد الشرطة أو من خلال مكاتب المؤسسات الحكومية، وقد حمى القانون الموظف الذي يعمل تحت رايته من بطش التعدي عليه ووضع عقوبات للحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم، وفي السطور التالية نستعرض عددا ممن أبرز هذه الوقائع.

- تعدي شخصين على موظف في مستشفى حلوان

فتحت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأثنين، تحقيقات في واقعة اتهام شخصين بالتعدي على موظف عام بمستشفى حلوان أثناء صيانة سيارته.

واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية الذي أكد أن الخلاف بينه وبين المتهمين سابق بسبب منعه من قبل دخول حالة تخصهم مصابة بكورونا المستشفى وفقًا للتعليمات، وبمجرد أن رأوه في منطقة المعصرة خلال صيانة سيارته تعدوا عليه بالضرب عقب تجدد الخلاف، و قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى؛ وإعداد تقرير حولها.

كانت مباحث قسم شرطة المعصرة برئاسة المقدم محمد مجدي، قد ألقت القبض على شخصين تعديا بالضرب على موظف بمستشفى حلوان العام، حال قيامه بصيانة سيارته بدائرة القسم، بسبب خلاف سابق حيث منعهما الضحية من التواجد بصحبة أحد أقاربهم المريض داخل المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

- تفاصيل الواقعة

وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المواطن "ح. س"، موظف بمستشفى حلوان العام، اتهم فيه شخصين بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، وبالانتقال والفحص تبين وجود خلاف سابق مع الضحية وأهلية أحد المرضى، حال تواجدهم بالمستشفى محل عمل الضحية، فقاموا بالاعتداء عليه بالضرب، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة باشرت التحقيق.

- تكسير قصر العيني على يد أقارب مرض متوفي

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من القبض على عدد من المتهمين بتحطيم بعض محتويات مستشفى قصر العيني الفرنساوي، بعد وفاة أحد أقاربهم بعد إصابته بطلق ناري لخلافات مع آخرين، والتعدي على موظفين أثناء منعهم من الشغب.

وتلقت مديرية الأمن بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، بلاغا من مستشفى القصر العيني الفرنساوي باستقبال أحد الأشخاص، 25 سنة، مندوب بإحدى شركات الشحن، ومقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري ولا يمكن استجوابه.

وأكدت التحريات التي أشرف عليها اللواء أشرف الجندي، أن المصاب تلقى العلاج داخل المستشفى، وتوفى متأثرًا بإصابته، مما دفع عدد من أهليته بالاعتداء على عدد من العاملين بالمستشفى وإتلاف بعض محتوياتها، اعتقادًا منهم بوفاته نتيجة لعدم تقديم الرعاية الطبية له على الوجه الأكمل.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابها؛ نظرًا لوجود خلافات بينه وبين المجني عليه وآخرين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة الاعتداء على موظفين عامين

وقال الخطيب محمد، الخبير القانوني أن وقائع الاعتداء على الأشخاص تحدث باستمرار وتختلف العقوبة بماهية الشخص المعتدي عليه والمكان الذي وقع فيه الاعتداء فإذا كان موظفًا عموميًا فإنه يخضع للمادة 133 من قانون العقوبات التي تنص على : «على من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري».

كما نصت المادة 136 على : «كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس».