الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«عايز يشتري عربية مرسيدس».. ضبط عامل سرق 750 ألف جنيه من مكتب بريد الصف

ضبط عامل سرق
ضبط عامل سرق

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز الاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من مكتب بريد الصف، حيث تبين أن عامل يقيم بجوار مكتب البريد ونفذ الجريمة لعلمه بوجود مبالغ مالية ضخمة به.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة الصف بإبلاغ العاملين بمكتب بريد الصف، باكتشاف سرقة مبلغ 750 ألف جنيه من خزينتين حديديتين.

شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لحل لغز الواقعة والتوصل لمرتكبها ونجحت التحريات في تحديد هوية المتهم، وتبين أنه شاب يقيم بجوار المكتب، وأنه نفذ الواقعة لشراء سيارة سيارة مرسيدس وهاتف «أيفون».

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وتحفظت على المتهم والمبلغ المضبوط.

كشفت التحريات التي أجريت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الصف باكتشاف الجريمة.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث، إلى مسرح الجريمة، وأجرت القوات معاينة تصويرية، وتبين من خلال الفحص والتحري أن هناك قطع «مفصلات» لخزينتين وسرقة محتوياتها.

وبالفحص والتحري وتفريغ الكاميرات وسماع شهود عيان، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة عامل يقيم في منزل مواجه لمكتب البريد، ويرغب في تحقيق حلم الثراء السريع وشراء سيارة مرسيدس و«أيفون» وشقة سكنية، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقة مكتب البريد، وقام بشراء صاروخ كهربائي، وتسلل المكتب ليلًا، وقام بقطع الخزينتين محل الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي بالكامل داخل «جوال» داخل حظيرة مواشي.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وقررت استدعاء موظفي مكتب البريد لسماع أقوالهم ولاتزال التحقيقات مستمرة.

الجيزة الصف مكتب بريد الصف 750 ألف جنيه مرسيدس

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

الحكومة توضح حقيقة تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمناطق

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات اليوم.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة .. والقاهرة 40

«الطرق والكباري»: افتتاح 4 محاور جديدة على النيل 30 يونيو المقبل

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى