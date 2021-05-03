ليبيا تسجل 8 وفيات و464 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية، اليوم الاثنين، تسجيل 464 إصابة جديدة و8 وفيات بفيروس كورونا المستجد، و480 حالة شفاء.

وأوضح المركز - وفقا لبوابة الوسط الليبية - أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا ارتفع إلى 178 ألفا و335 حالة، و164 ألفا و196 متعافيا، و3 آلاف و47 متوفيا منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد- 19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد- 19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

إصابات كورونا في العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 152.9 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.16 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152 مليونا و 875 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 203 آلاف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء مليار و 164 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.