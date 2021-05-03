الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

شائعة

الحكومة توضح حقيقة تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمناطق

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

نفى المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقاً للمنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية، موضحةً أنه كلما زاد استهلاك المستخدم خلال الشهر، تغيرت الشريحة إلى الأعلى طبقاً لحجم الاستهلاك، حيث يتم احتساب الاستهلاك الفعلي للمواطنين وفقاً لتعريفة شريحة المحاسبة بغض النظر عن المنطقة التي تقع بها الوحدة السكنية.

وفي سياق متصل، نجح برنامج القراءة الموحد الذي تعتمد عليه الوزارة لتسجيل قراءة العدادات التقليدية، في انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، حيث قضى البرنامج على تسجيل القراءات الوهمية التي تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك، كما يتم العمل على رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وناشد المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).

يذكر أن هناك فريقا من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يقوم برصد وتحليل ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ويقوم بالتواصل مع المعنيين في الجهاز الإداري للدولة لتحري الدقة فيما يردده البعض، ويقوم بتحليل كل شىء ويقدم تقارير وافية في شأنها.

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