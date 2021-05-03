برلمانية: إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2021 نقلة نوعية

قالت ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية وإعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة بنهاية عام 2021 سيحدث نقلة نوعية لحياة سكان هذه المناطق ولن تكون نقلة مكانية فحسب وإنما نقلة اقتصادية وثقافية وسلوكية حيث تقوم الحكومة بافتتاح مشروعات متناهية الصغر لسكان هذه المناطق وهو ما يظهر مردوده بتحسين أحوالهم الاقتصادية والمعيشية، كما يحقق بناء مساكن جديدة لهم حياة آمنة ومستقرة في منازل آدمية، مشيرًة إلى أن الدولة نجحت في تطوير حي الأسمرات بشكل مشرف كما تواصل الحكومة تطوير المناطق الخطرة مثل مثلث ماسبيرو، ومنطقة الجلاء بالمنصورة، وغيرها.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن القضاء على العشوائيات الخطرة بالتوازي مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" حياة كريمة" التى تعمل على تطوير وتحسين الخدمات والطرق وأوضاع القرى المصرية يمثلا تكاملا فيما بينهما فحياة كريمة تعمل على تطوير القرى فيما تعمل الحكومة على القضاء على العشوائيات الخطرة من مختلف المناطق وهو ما سينعكس بتغيير كامل للأفضل لمصر من خلال تطوير وتحسين ظروف المعيشة للقرى الفقيرة وللمناطق العشوائية، مطالبة الحكومة بالاستمرار على هذا النهج في تحسين أوضاع مختلف المناطق وتنفيذ وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "مصر هتبقي قد الدنيا".

وكان المهندس إيهاب حنفي، المنسق العام لمشروعات صندوق تطوير العشوائيات والمتحدث باسم الصندوق، قد أكد أنه تم الانتهاء من تطوير 316 منطقة عشوائية خطرة من أصل 357 منطقة تم رصدها في الخطة القومية للقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أن مصر ستعلن خلوها تماما من العشوائيات الخطرة بنهاية 2021، أي أن مصر بدءا من العام 2022 دولة دون عشوائيات غير آمنة وقد وصل عدد الوحدات التي تنفذ ضمن الخطة لتطوير 357 منطقة خطرة، 246 ألف وحدة بعد أن كانت 240 ألف فقط، وهي عبارة عن وحدات تنشأ في مناطق جديدة كليا مثل الاسمرات ومعا وأهالينا.