الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: إعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة نهاية 2021 نقلة نوعية

ميرفت عازر، عضو لجنة
ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،

قالت ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية وإعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة بنهاية عام 2021 سيحدث نقلة نوعية لحياة سكان هذه المناطق ولن تكون نقلة مكانية فحسب وإنما نقلة اقتصادية وثقافية وسلوكية حيث تقوم الحكومة بافتتاح مشروعات متناهية الصغر لسكان هذه المناطق وهو ما يظهر مردوده بتحسين أحوالهم الاقتصادية والمعيشية، كما يحقق بناء مساكن جديدة لهم حياة آمنة ومستقرة في منازل آدمية، مشيرًة إلى أن الدولة نجحت في تطوير حي الأسمرات بشكل مشرف كما تواصل الحكومة تطوير المناطق الخطرة مثل مثلث ماسبيرو، ومنطقة الجلاء بالمنصورة، وغيرها.

وأضافت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور"، أن القضاء على العشوائيات الخطرة بالتوازي مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي" حياة كريمة" التى تعمل على تطوير وتحسين الخدمات والطرق وأوضاع القرى المصرية يمثلا تكاملا فيما بينهما فحياة كريمة تعمل على تطوير القرى فيما تعمل الحكومة على القضاء على العشوائيات الخطرة من مختلف المناطق وهو ما سينعكس بتغيير كامل للأفضل لمصر من خلال تطوير وتحسين ظروف المعيشة للقرى الفقيرة وللمناطق العشوائية، مطالبة الحكومة بالاستمرار على هذا النهج في تحسين أوضاع مختلف المناطق وتنفيذ وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "مصر هتبقي قد الدنيا".

وكان المهندس إيهاب حنفي، المنسق العام لمشروعات صندوق تطوير العشوائيات والمتحدث باسم الصندوق، قد أكد أنه تم الانتهاء من تطوير 316 منطقة عشوائية خطرة من أصل 357 منطقة تم رصدها في الخطة القومية للقضاء على العشوائيات، مشيرًا إلى أن مصر ستعلن خلوها تماما من العشوائيات الخطرة بنهاية 2021، أي أن مصر بدءا من العام 2022 دولة دون عشوائيات غير آمنة  وقد وصل عدد الوحدات التي تنفذ ضمن الخطة لتطوير 357 منطقة خطرة، 246 ألف وحدة بعد أن كانت 240 ألف فقط، وهي عبارة عن وحدات تنشأ في مناطق جديدة كليا مثل الاسمرات ومعا وأهالينا.

الحكومة مصر خالية من العشوائيات الخطرة حي الاسمرات العشوائيات ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان مجلس النواب حياة كريمه

الأكثر قراءة

«التعليم» تعلن موعد نتيجة «أولى وتانية ثانوي»

الحكومة توضح حقيقة تحديد أسعار شرائح الكهرباء وفقًا للمناطق

أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات اليوم.. وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

الأرصاد: طقس الثلاثاء شديد الحرارة .. والقاهرة 40

«الطرق والكباري»: افتتاح 4 محاور جديدة على النيل 30 يونيو المقبل

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى