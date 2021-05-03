إيطاليا: إعطاء 20.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم إعطاء 5ر20مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.



وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعا.



ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 405 آلاف و945 جرعة ، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.



ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 04ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 121 ألفا و.177

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و13 أسبوعا.



يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأظهرت بيانات الجامعة و بلومبرج للأنباء امس الأحد، أنه تم إعطاء 20.1 جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا.



وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 18 أسبوعا، ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ 407 آلاف و759 جرعة ، في اليوم الواحد ، وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 153 مليونا و 504 ألفا و 608 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 216 ألفا و 577 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 130 مليونا و 841 ألفا و 739 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.