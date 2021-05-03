أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6.. يوسف الشريف في مواجهة شركة الأدوية

يبحث عدد كبير من متابعي الدراما التليفزيونية عن أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6 وفيه ياسين الذي يقوم بدوره الفنان يوسف الشريف في مواجهة شركة الأدوية المتسببة في الوباء، حيث تبدأ أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6 بنهاية الحلقة الماضية ويسعى يوسف الشريف لإنقاذ المستشفى من الخطر الكبير الذي تسبب فيه الوباء الذي خططت له شركة الأدوية.

أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6

تشهد أحداث مسلسل كوفيد 25 الحلقة 6 زيادة الصراع بين ياسين الذي يقدمه يوسف الشريف وشركة الأدوية العالمية التي تسببت في الوباء العالمي الذي يصيب الكثير ويحدث دمارا في كل مكان وتسعى الشركة للانتقام منه بسبب البث المباشر الذي قدمه عبر مواقل التواصل الاجتماعي لشكوىى الشركة لوزارة الصحة والمجتمع الدولي.

يسعى يوسف الشريف خلال الحلقة لإنقاذ المستشفى بعد صدور صوت الإنذار الداخلي على خلفية إشعال أحد الموجودين لسيجارة حيث يتفضل المصابين بغرف العزل ويتجهون لمهاجمة باقي الموجودين في المستشفى حيث يبحث ياسين عن طريقة وحلول لمواجهة تلك الأزمة التي تكاد تعصف بحياة الموجودين في المستشفى.

أبطال وصناع مسلسل كوفيد 25

مسلسل كوفيد 25 من بطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان يوسف الشريف، والفنان أحمد صلاح حسني، والفنانة آيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين، وعماد رشاد، وعدد من نجوم الشرف خلال الحلقات التي تقدم عبر 15 حلقة على شاشتي الحياة وأون، والمسلسل من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مواعيد عرض كوفيد 25

يعرض مسلسل كوفيد 25 على قناة أون في تمام الساعة ١٢:٣٠ بعد منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة ٧ صباحًا، والثانية في تمام الساعة ١١:٣٠ صباحا ويعرض المسلسل على قناة الحياة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية عشرة صباحا والسابعة صباحا ويعاد 4 مرات على قناة الحياة مسلسلات و4 مرات أخرى على أون دراما.