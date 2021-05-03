الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة طلبت تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة

إخلاء سبيل متهمين تعديا على موظف بمستشفى حلوان العام

إخلاء سبيل متهمين
إخلاء سبيل متهمين

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الإثنين، بإخلاء سبيل شخصين لاتهامهما بالتعدي على موظف عام بمستشفى حلوان، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمستشفى وإعداد تقرير حولها.

كانت مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم محمد مجدي، قد ألقت القبض على شخصين تعديا بالضرب على موظف بمستشفى حلوان العام، حال قيامه بصيانة سيارته بدائرة القسم، بسبب خلاف سابق، حيث منعهما الضحية من التواجد بصحبة أحد أقاربهما المريض داخل المستشفى بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

- تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا من المواطن "ح. س"، موظف بمستشفى حلوان العام، اتهم فيه شخصين بالاعتداء عليه بأسلحة بيضاء، وبالانتقال والفحص تبين وجود خلاف سابق مع الضحية وأهلية أحد المرضى، حال تواجدهما بالمستشفى محل عمل الضحية، فقاما بالاعتداء عليه بالضرب، حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعصرة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهمين على النيابة العامة باشرت التحقيق.

 

- عقوبة الاعتداء على الغير أو التهديد بالقول 

وخصص قانون العقوبات في المادة 133 على من أهان بالإشارة، أو القول، أو التهديد موظفاً عمومياً، أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

كما نصت المادة 136 على: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

 وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.. فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

حلوان الجزئية مستشفي حلوان اخلاء سبيل تفريغ كاميرات المراقبة المعصرة

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