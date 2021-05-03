الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استئناف توريد القمح في بني سويف بعد إجازة «عيد القيامة»

صوامع
صوامع

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الإثنين، انتظام  أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي، والتي تم استئنافها اليوم الإثنين بعد توقفها "أمس" نظرا لأعياد الأخوة المسيحين، ومتابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى ما يقرب من 42  ألف طن  وتستمر أعمال التوريد من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة الرابعة مساء.

واصطفت صباح اليوم السيارات المحملة بالقمح في طابور أمام مواقع الاستلام بالصوامع وأماكن التخزين.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2020/2021،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة، رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة، وهيئة سلامة الغذاء،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد، والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.


يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل (333 ألف و556 طناً)، فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230 ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية، بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم، ذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة.

 

 

بني سويف قمح المزارعين الدكتور محمد هاني غنيم

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