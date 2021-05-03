مصر للطيران: 20% تخفيض لذوي القدرات الخاصة و10% لمرافقيهم

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صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة تقدم ٢٠% تخفيض لذوي القدرات الخاصة و١٠ % لمرافقيهم من أقاربهم من الدرجة الأولى على أسعار جميع تذاكر مصر للطيران على رحلاتها الدولية حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١.

وأوضح أن ه يتم منحهم ٥٠٠ ميل إضافي عند انضمامهم لبرنامج المسافر الدائم Egyptair Plus وذلك من منطلق مسئوليتها المجتمعية التي تضعها الشركة الوطنية في مقدمة أولوياتها.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم كافة الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة وفي إطار توجيهات وزارة الطيران المدني



وأضاف أبو العينين أن مصر للطيران، توفر لذوي القدرات الخاصة كافة خدمات السفر والتسهيلات عند استقبالهم بالمطارات وعلى متن الطائرات من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة للتعامل وإنهاء كافة إجراءاتهم حرصا منها على دعمهم المستمر.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية خلال الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات كورونا، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع قرب بدء حلول الفصل الصيفي.

يذكر أن المطارات تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح لمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

ويمكن للقادمين مباشرةً إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا حال عدم إحضارهم الشهادة معهم، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.