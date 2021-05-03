الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة»: «اتحضر للأخضر» في سماء مصر على ضفاف النيل

ضفاف النيل
ضفاف النيل

قامت نسور "سكاي ون" بعمل عرض بالمظلات على ضفاف النيل، بهدف رفع ونشر الوعى البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع للتوعية بمختلف القضايا البيئية، للعمل على تحقيق المفهوم الشامل للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بدعم حملة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" ورعاية وزارة البيئة للترويج للحملة بالتعاون مع الاتحاد المصري للمظلات.

 

 

"اتحضر للأخضر" في سماء مصر على ضفاف النيل

 

وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إن تأتي تلك الفعاليات والأنشطة بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض العالمي وحرصاً من الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة على التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية والأهلية والاتحادات الرياضية في نشر ثقافة الوعي البيئي والحفاظ على البيئة لتحقيق الهدف الإستراتيجي لوزارة البيئة وفق خطة التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية.

 

وتابعت وزيرة البيئة، أنه تم تنفيذ الحملة تحت رعاية وزارة البيئة إيماناً بدور كل فرد ومؤسسة بالعمل على النهوض بالوضع البيئي بمصر لما تحمله من مسؤولية مشتركة تجاه وطننا.

 

الجدير بالذكر أن العالم يحتفل بيوم الأرض العالمى، بهدف نشر الوعى والاهتمام بالبيئة الطبيعية لكوكب الأرض، وهو احتفال دولى سنوى يقام فى عدد كبير من دول العالم، وبعض البلاد تحتفل تسميه أسبوع الأرض، عقد لأول مرة في 22 أبريل 1970، وبينما كان تركيز يوم الأرض الأول على الولايات المتحدة، لكن دينيس هايس Denis Hayes، والذي كان المنظم المحلى فى أمريكا في 1970، أسس منظمة The Bullit Foundation التى جعلت هذا اليوم دوليًا وأقامته عام 1990 فى 141 دولة.

 

جاء اختيار يوم 22 أبريل لأنه يمثل فصل الربيع فى نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبى.

اتحضر للأخضر نشر الوعى البيئي الوعي البيئي رؤية مصر ٢٠٣٠ ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة

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