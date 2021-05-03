«تيك توك» تعين مديرًا تنفيذيًا جديدًا

أعلنت منصة "تيك توك" (TikTok) الصينية، المتخصصة في مشاركة المقاطع المصورة عبر الإنترنت، تعيين مدير تنفيذي جديد، بعد ثمانية أشهر من إعلان مديرها السابق استقالته بعدما هددت الولايات المتحدة بحظر التطبيق.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الشركة أعلنت تعيين شوزي تشو في منصب الرئيس التنفيذي الذي انضم إلى الشركة في وقت سابق من هذا العام كمدير مالي لشركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك.



وواجهت منصة تيك توك نزاعًا استمر شهورًا في الولايات المتحدة، بعد أن هددت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحظر منصة الفيديو القصيرة ما لم تبيع أعمالها الأمريكية إلى كيان أمريكي.



وسعى ترامب إلى تضييق الخناق على تيك توك بسبب مزاعم بأن التطبيق يشكل خطرًا على الأمن القومي، وهو ما وصفته المنصة بأنه أمر لا أساس له من الصحة.

تيك توك هي خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو مملوكة لشركة بايت دانس الصينية. تُستخدم منصة الوسائط الاجتماعية لإنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، من أنواع مثل الرقص والكوميديا والتعليم، والتي تتراوح مدتها من 3 ثوانٍ إلى دقيقة واحدة (3 دقائق لبعض المستخدمين).

تعد تيك توك نسخة دولية من دوين Douyin، والتي تم طرحها في الأصل في السوق الصينية في سبتمبر 2016.

في وقت لاحق، تم إطلاق TikTok في عام 2017 لنظامي آي أو إس وأندرويد في معظم الأسواق الصين القارية؛ ومع ذلك، فقد أصبح متاحًا في جميع أنحاء العالم فقط بعد اندماجه مع خدمة وسائط اجتماعية صينية أخرى، وهي ميوزكلي، في 2 أغسطس 2018.