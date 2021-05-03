«التضامن»: زيادة الرائدات المجتمعيات إلى 10 آلاف والاستعانة بفتيات «تكافل»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها بصدد زيادة عدد الرائدات المجتمعيات من 2500 إلى 10 آلاف رائدة، بالإضافة إلى الاستعانة بمثقفات مجتمعيات يتم اختيارهن من فتيات برنامج "تكافل" المتعلمات وغيرهن من محبي المشاركات في العمل العام ولديهن المهارات اللازمة لتنفيذ تلك المهام.

يأتي ذلك على هامش تنفيذ البرنامج الرئاسي "تطوير القرى المصرية"، حيث من المتوقع أن تقوم الرائدات بدور كبير في البرنامج من خلال التحفيز النشط للقيم المصرية والتواصل المستمر مع الأسر لتطبيق ممارسات سليمة تليق بالمواطن المصري وبالوطن.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة حريصة كل الحرص على الوفاء بمستحقات الرائدت المتكاملة من خلال عقود يتم تجديدها سنوياً.

كما أوضحت أن الوزارة تنفذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية في إطار تكامل ملف التوعية الاجتماعية من خلال الرائدات والمثقفات المجتمعيات، ومن الوزارات التي تم التنسيق معها المالية والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية، والهيئة القومية للتأمينات وغيرهم، وذلك بهدف تحسين وضع الرائدات المجتمعيات.

زيادة المكافأة الشهرية للرائدات

وقد أدت تلك الجهود المبذولة إلى زيادة المكافأة الشهرية للرائدات لتبلغ 900 جنيه شهريا بدلاً من 350 جنيهًا، مع شمول الرائدات المستحقات للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين، وشمولهن بالحماية التأمينية، وتغطية أسر الرائدات بالدعم النقدي المشروط حال استحقاقهم، وإدراجهن ضمن المستفيدين ببطاقات التموين ودعم الخبز حال استحقاقهن.

موعد صرف المكافأة الاستثنائية

وأكدت القباج أنه سيتم صرف المكافأة الاستثنائية بدءا من الأربعاء لمساعدة الرائدات في مواجهة زيادة الأعباء، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع هيئة البريد لصرف المكافأة في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف، ومؤكدة على الرائدات أن يستلمن بطاقة ميزة من مكاتب البريد التي ستقوم بصرف المكافأة الاستثنائية.