الاستخبارات العراقية تلقي القبض على قيادي من داعش في الفلوجة

أعلنت الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على قيادي من تنظيم داعش الإرهابي في الفلوجة، وفق «العربية» الإخبارية.

وكانت قد أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق عن ضبط صواريخ ضد الدروع وأسلحة متنوعة في ديالى تابعة لتنظيم داعش.

ووفقاً لقناة «السومرية نيوز» العراقية، الخميس الماضي، فإن عناصر من الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية خلال تفتيش ومطاردة بقايا عناصر تنظيم داعش الإرهابي في ناحية أبي صيدا بمحافظة ديالى، بالتعاون مع قوة من فرقة الرد السريع، ضبطت مجموعة من الأسلحة عبارة عن ٣ صواريخ قاذفة ضد الدروع، وقاذفتي RBG7 وقنبرة هاون عيار ٦٠ ملم وسلاح بازوكا.



وأعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق عن ضبط عبوات ومساطر تفجير وقنابر هاون، خلال عملية تفتيش في محافظة كركوك، وقالت القيادة- في بيان أوردته قناة «السومرية نيوز» الإخبارية- إن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش ضمن قاطع مسئولية الفوج الثاني في مناطق (السوسة، والبطمة، والعطيات) بقضاء الحويجة، في كركوك، وضبطت 3 عبوات ناسفة نوع بلازما، و4 مساطر تفجير، وقنبرتي هاون 82 ملم".

كما نفذت قوة من اللواء التاسع الفرقة الثالثة شرطة اتحادية عملية تفتيش في منطقتي (الحوائج، وتل الذهب) بقضاء الحويجة في كركوك، وعثرت على عبوة ناسفة محلية الصنع، وقنبرة هاون 120 ملم، بالإضافة إلى صاروخي قاذفة RBG7".

وأكدت القيادة أنه تم رفع وإتلاف المواد من قبل قوات الجهد الهندسي.

والأسبوع الماضي، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية عن ضبط أسلحة ومعدات فى صحراء الثرثار بمحافظة الأنبار.

ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الأنبار، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية فى الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع الفوج الثانى لواء المشاة 39، من ضبط 4 قنابر هاون عيار 120 و60 ملم، فضلا عن عدة عبوات ناسفة فى صحراء الثرثار ب‍الأنبار، مضيفة أن "مفارز هندسة الفرقة العاشرة تكفلت بتدمير المواد موقعيا".