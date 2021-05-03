3106 إصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا وبلغاريا

سجلت السلطات الصحية ووزارة الصحة في أوكرانيا و بلغاريا ما يقرب من 3106 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)خلال الساعات الـ24 الماضية.

أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الاثنين، تسجيل 2758 إصابة جديدة بكورونا ، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليونين و85 ألفا و938 إصابة.

وأفادت بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية بارتفاع عدد ضحايا الفيروس إلى 44 ألفا و750 حالة وفاة بعد تسجيل 154 وفاة خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى مليون و681 ألفا و815 شخصا بعدما تماثلت 5 آلاف و550 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتستخدم أوكرانيا حاليًا ثلاثة لقاحات هي لقاحات "أسترازينيكا" وسينوفاك" و"فايزر".

بلغاريا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الإثنين، تسجيل 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة في البلاد 405 آلاف و194 حالة.

وذكرت وزارة الصحة البلغارية -في بيان لها نقلته وكالة "صوفيا نيوز" البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم- أن البلاد شهدت تراجعا في حالات الوفاة التي ارتفعت خلال الفترة نفسها بواقع 48 وفاة جراء الإصابة بالفيروس ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 ألفا و492 شخصا.

أما عن المتعافين من الجائحة في بلغاريا، فقد ارتفع عددهم بمقدار 553 حالة شفاء تام في آخر 24 ساعة، ليصل إلى 340 ألفا و442 متعافيا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 48 ألفا و260 شخصا.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاثنين، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 153 مليونا و 504 ألفا و 608 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 216 ألفا و 577 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 130 مليونا و 841 ألفا و 739 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.