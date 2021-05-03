مقتل وفقدان 7 جنود أفغان جراء هجوم بإقليم فراه

أعلن حاكم إقليم "فراه" الأفغاني تاج محمد جاهد، اليوم الإثنين، مقتل ستة أفراد من قوات الأمن وفقدان آخر جراء هجوم لجماعة "طالبان" على نقطة أمنية.

وأوضح جاهد أن عناصر الجماعة فجروا نقطة أمنية بضاحية "بالا بولوك" ليلا، وأن خمسة جنود تمكنوا من الفرار نحو نقطة أمنية أخرى، وذلك حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية.

كما تابع الحاكم أن عناصر الجماعة هاجموا نقطة أمنية أخرى بعاصمة الإقليم، إلا أن قوات الأمن تمكنت من صده، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرة من عناصر الجماعة.. ولم تعلق "طالبان" على أي من الهجومين حتى الآن.



وزير الخارجية الأمريكى: نستعد لكل سيناريو محتمل فى أفغانستان

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تستعد حتى لأسوأ سيناريو فيما يخص عملية انسحاب قواتها من أفغانستان.

وقال بلينكن، خلال مقابلة مع قناة "CBS"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إدارة الرئيس جو بايدن مستعدة "لأسوأ سيناريو يتمثل في انهيار الحكومة المدعومة أمريكيًا، ووصول حركة طالبان إلى السلطة مكانها": "علينا أن نكون على استعداد لكل السيناريوهات، وهناك مجموعة منها، ننظر في هذا الموضوع بنظرة واضحة للغاية".

وتابع بلينكن: "لكننا كنا منغمسين في أفغانستان على مدار 20 عامًا، أحيانًا ننسى لماذا ذهبنا إلى هناك قبل كل شيء، تم القيام بذلك من أجل التعامل مع الأشخاص الذين هاجمونا في 11 سبتمبر 2001.. وفعلنا ذلك، حقيقة عودة عسكريينا لا يعني أننا نخرج، تبقى هناك سفارتنا كما تبقى المساعدة التي نقدمها لأفغانستان فيما يخص دعم الاقتصاد والتطور والمساعدة الإنسانية، و ليس فقط من طرفنا وإنما أيضًا من قبل شركائنا وحلفائنا".

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان، وفقًا لخطة الرئيس بايدن.