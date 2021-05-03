وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان الجامعي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأحد، منشآت وتجهيزات مستشفى العاشر من رمضان الجامعي التابعة لجامعة الزقازيق، برفقة الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية

وتفقد الدكتور خالد عبدالغفار مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات والمبنى التعليمي، وعدد من مباني المستشفى، واستمع إلى شرح وافٍ عن الخدمات الصحية التي ستقدمها المستشفى للمواطنين.

واطلع وزير التعليم العالي على معدلات تنفيذ تجهيز مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

مستشفى العاشر من رمضان الجامعي

الجدير بالذكر أن مسطح مبنى المستشفى الرئيسي يتكون من دور أرضي بمسطح 4500 متر مربع بالإضافة إلى 5 أدوار، وتضم المستشفى إجمالي عدد أسرة بلغ نحو 286 سريرًا، منها (110 سرير إقامة و18سرير طوارئ و90 سرير عناية مركزة و30 حضانة أطفال، و30 سرير غسيل كلوي)، وعدد 6 غرف عمليات كبرى منها عمليات قسطرة القلب للكبار والصغار، كما تضم المستشفى 9 غرف أشعة منها (الرنين - المقطعية - التدخلية - فحص الثدي - الموجات الصوتية) بالإضافة إلى المعامل وبنك الدم.

كما تضم المستشفى المبنى التعليمي ويقع على مساحة 1500 متر مربع، ومبنى العيادات الخارجية الذي يضم مختلف التخصصات الجراحية والباطنية بالإضافة إلى طب الأسنان والعلاج الطبيعي، وتبلغ تكلفة إنشاء وتجهيز المستشفى نحو 900 مليون جنيه، وستعمل المستشفى على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في مصر

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات الجامعية

يذكر أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى الجمهورية بجميع المستشفيات الجامعية وأقسام الطوارئ وزيادة عدد الاطباء المناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة وتنظيم الإجازات والراحات طبقا للقوى البشرية لكل مستشفى؛ وذلك بهدف توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كاف من أدوية ومستلزمات الطوارئ، مع تواجد مديرى الطوارئ بالمستشفيات الجامعية وإرسال تقارير فورية إلى الغرفة المركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.