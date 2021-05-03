محافظ أسيوط يتلقى جرعة لقاح كورونا ويدعو المواطنين بسرعة التسجيل

تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بمكتبه بالديوان العام وذلك فى إطار تنفيذ الحملة القومية لتطعيم المواطنين.

وحث محافظ أسيوط المواطنين على الإسراع بالتسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد حرصًا على صحتهم وسلامة المجتمع وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 مؤكداً أن الدولة قامت بتوفير الكميات اللازمة من اللقاحات بأنواعها.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يقوم به الأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين بمنظومة الصحة وجهودهم المخلصة في مواجهة الفيروس ورعاية المصابين وتقديم اللقاحات من خلال المراكز المخصصة لذلك موجها خالص الشكر والتقدير لهم جميعا مؤكداً الاستمرار فى تقديم كافة الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطنين.

كما ناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".

محافظ أسيوط يتلقى لقاح كورونا (3)

محافظ أسيوط يتلقى لقاح كورونا (2)