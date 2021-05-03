1.95 مليار يورو خسائر التجار في النمسا جراء الإغلاق المشدد

أنهت النمسا اليوم الإثنين، واحدا من أطول فترات الإغلاق العام في البلاد، وفتحت المحال التجارية والأنشطة الاقتصادية والخدمية أبوابها أمام الجمهور، بعد أكثر من شهر من الإغلاق المشدد بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.



وقال بيان لرابطة التجارة النمساوية اليوم، إن التجار فقدوا 1.95 مليار يورو بسبب الإغلاق المشدد الذي بدأ في أول أبريل الماضي.

وشهدت الأسواق حدوث اندفاع واسع على الشراء من المحال التجارية خاصة في الولايات الشرقية الثلاث فيينا والنمسا السفلى وبورجنلاند، والتي كانت تخضع لإجراءات أكثر صرامة في تطبيق قيود كورونا.



وأشار البيان إلى أن العديد من المتاجر تنافست بقوة في عروض التسوق، عقب الافتتاح بعد الإغلاق الطويل مما أدى إلى وجود قوائم انتظار طويلة أمام المحال التجارية خاصة في وسط العاصمة فيينا.



يشار إلى أن الشرطة شنت اليوم بحملات مكثفة في المناطق التجارية للتأكد من الامتثال لمتطلبات القناع الطبي .



النمسا تسجل 1091 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

كما أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم، عن تسجيل 1091 إصابة جديدة و15 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة .



وقال بيان لوزارة الصحة، إن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 623 الفا و201 حالة وقد تعافى منها 591 الفا و525 حالة بينما توفى 10 الاف و260 حالة .



وذكر البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 1598 حالة منها 476 حالة فى العناية المركزة بينما تلقى التطعيم بلقاحات كورونا 3 ملايين و194 ألفًا و219 شخصا .



ولفت البيان إلى أن الإصابات الجديدة بالولايات الفيدرالية توزعت على النحو التالي: بورجنلاند 41 وكارينثيا 62 والنمسا السفلى 191 والنمسا العليا 149 وسالزبورج 46 وستيريا 173 وتيرول 119 وفورارلبرج 94، وأخيرا العاصمة فيينا 216 حالة .

