الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل خطة الحكومة لتعزيز الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد

وزير المالية
وزير المالية

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية حول الموازنة، عن وضع خطة من 8 نقاط للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد للعام المالي الجديد تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى مع تشجيع القطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في تنفيذ وتمويل تلك المشروعات باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو.

كما تتضمن تطبيق استراتيجية كاملة للتنمية الصناعية والزراعية وتنمية الصادرات غير البترولية، وإطلاق حزمة جديدة لمساندة الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، بالإضافة إلى دعم التنافسية و الشفافية من خلال تبني نظم حديثة وأكثر ديناميكية  لتخصيص الأراضي الصناعية.

هذا بجانب تحسين الأداء الضريبي ورفع كفاءته وميكنة كافة الإجراءات، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتدعيم  استقلالية وقدرات جهازحماية المنافسة واستكمال وتعزيز برنامج الطروحات العامة.

والتركيز على ميكنة الخدمات الحكومية وكافة المتحصلات والإنفاق الحكومي، والتي تتضمن مخصصات بقيمة 2 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى لمشروع القومي لإحلال المركبات، لتحويل 7 آلاف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين.

 

 

 

الاصلاحات الهيكلية البرلمان وزير المالية خطة الحكومة لتدريب الشباب

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