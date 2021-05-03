موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021

عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي عبر موقع “ جوجل ” من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور، وسيتم بدء امتحانات الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الثاني في بداية شهر يونيو القادم لعام 2021.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من الطلاب من كافة المراحل التعليمية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية حفاظاً على صحتهم وصحة أسرتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد الذي عاود في الإنتشار من جديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في التفشي عن السابق.

وتسير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وقرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وتحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمساندة الطلاب وتخفيف عنهم قلق أداء الامتحانات.

ونظراً إلى عمليات البحث مستمرة وبكثرة على محركات الإنترنت بموقع جوجل من قبل طلاب الصف الثالث الاعدادي وأولياء الأمور، لذلك يرصد لكم “ الدستور ” في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير والتي تشمل موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021، وذلك وفقاً لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021

وحسم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأمر فيما يخص موعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2021، حيث ستكون الشهادة الإعدادية شاملة منهج الترم الثاني بالكامل وبذلك يكون المجموع الكلي يساوي 280 درجة.

يوم الإثنين الموافق 31-5-2021: مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

يوم الثلاثاء الموافق 1-6-2021: مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء الموافق 2-6-2021: مادة الجبر والإحصاء.

يوم الخميس الموافق 3-6-2021: مادة الهندسة.

يوم السبت الموافق 5-6-2021: مادة الدراسات الإجتماعية.

يوم الأحد الموافق 5-6-2021: مادة العلوم.

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وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سبب أداء الطلاب في اليوم مادة واحدة حتى يتمكن الطالب من المذاكرة، ونظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.