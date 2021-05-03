الإثنين 03 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أكد أنه لن يقبل بوجود أزمة أسمدة

وكيل «زراعة الفيوم»: إعداد تقرير يومي عن التعديات على الأراضي

وكيل زراعة الفيوم
وكيل زراعة الفيوم يشدد لن نقبل بوجود أزمة أسمدة

عقد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية مع مديري الإدارات الزراعية بحضور المهندس نصر محمود، مدير عام الشؤون الزراعية، ومديري الإدارات بالمديرية، و تم خلاله مناقشة حماية الأراضي.

- إعداد تقرير يومي عن التعديات على الأراضي الزراعية


و شدد وكيل وزارة الزراعة، بإعداد تقرير يومي عن التعديات على الأراضي الزراعية، خلال فترة الإجازة الحالية وذلك لإخطار الجهات المعنية لإزالة تلك التعديات، كما نوه إلى تخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنظومة الزراعات التعاقدية،  لتشجيع المزارعين على الإقبال على زراعة دوار الشمس وتحفيزهم لسد فجوة استيراد الزيوت من الخارج ، وشدد أنه بالنسبة للأسمدة لن نقبل بوجود أزمه أسمدة، ويتم الحصر الفعلي علي الطبيعة للمحاصيل المنزرعة فعليا فقط، ولا يتم الصرف للأراضي التي تم التعدي عليها .

ونبه مصطفى أنه بالنسبة لكارت الفلاح يتم التنسيق مع جميع البنوك لاستلام الكارت تمهيداً لتمكين الفلاح من استلام الأسمدة، وأيضاً يتم تنقية السجلات للأراضي التي تم التعدي عليها وأي أراضي داخل الحيز العمراني تم البناء عليها، وتم استخراج كارت لها يتم حذف الكارت و إلغائه تنقيه السجلات ايضاًمن الحيازات الوهمية و عدم صرف أي أسمده للأراضي التي تم زراعتها بمحصول الأرز، مضيفا أنه بخصوص الري الحديث يتم عمل خطة لتحويل الأراضي القديمة التي تروي بالغمر، إلى ري حديث و يتم عملفيلمعن الري الحديث يتم تشغيله في كل الجمعيات الزراعي، كما أشار إلى ضروة وجود شاشات عرض بكل الجمعيات الزراعيه وسيتم المرور علي الجمعيات الزراعية،من قبل لجان من الوزارة للتأكد من وجود هذه الشاشات من عدمه.
 

- تقرير للتنبؤ بأهم الأمراض التي تتعرض لها المحاصيل


وكذلك يتم أيضاً عمل تقرير للتنبؤ بأهم الأمراض التي تتعرض لها المحاصيل،  وعن الفترة التي يتم رفع فيها أسعار الخضار واللحوم للاستعداد لمواجهة هذه الفترة .

وأضاف بخصوص الإنتاج الحيوانيأنه يتم الاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان، وسرعه الانتهاء من المراكز التي تم اختيارها للتطوير وذلك لدعوة وزير الزراعة لإفتتاحها.

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وكيل زراعة الفيوم يشدد نقبل أزمة أسمدة

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