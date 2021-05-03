رفع حالة التأهب الأمني في العراق لمواجهة «داعش»

شدد رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، على ضرورة تنشيط القوات الأمنية والجهد الاستخباراتي والأمني وتفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات تنظيم "داعش" وتجفيف منابعه وتدمير حواضنه.

وبحث الكاظمي مع قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة ووزراء الداخلية والدفاع والمالية، سبل بسط الأمن والاستقرار في البلاد على ضوء الأحداث التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، وفقاً لقناة “العربية” الإخبارية.

كما ناقش المجتمعون سبل التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية والبيشمركة, خاصة في المناطق ذاتِ المسؤولية المشتركة من أجل وضع خطط لمواجهة الخروقات الأمنية.

وقال مكتب الكاظمي، إن الأخير ترأس مساء الأحد، اجتماعا أمنيا موسعا ضم قيادات الأجهزة الأمنية الاتحادية والبيشمركة، بحضور وزراء الداخلية والدفاع والمالية".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهدها العراق خلال الساعات الماضية، ومناقشة الخطط الأمنية لمواجهة الخروقات الأمنية والحد منها، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

وأشار إلى أن "الاجتماع بحث التنسيق بين مختلف القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة، خصوصا في المناطق ذات المسؤولية المشتركة".

وتابع أن "الكاظمي أصدر عدة توجيهات للقوات الأمنية، يأتي في مقدمتها تنشيط الجهد الاستخباري والأمني وأيضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها".

وقبل يومين، أعلن مسؤولون أمنيون عراقيون، مقتل 18 شخصاً، غالبيتهم من عناصر الأمن، في سلسلة هجمات شنها متطرفون ليل الجمعة إلى السبت في مناطق متفرفة من البلاد.

يذكر أن وزارة الدفاع العراقية كانت قد أعلنت، الجمعة، العثور على أكداس من العتاد من بينها صواريخ وقاذفات وعبوات ناسفة محلية الصنع، خلال عملية أمنية نفذتها قيادة العمليات الجزيرة بالأنبار والمقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك.

يذكر أنه خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة تحركات عناصر "داعش" في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى، حيث تشهد تلك المناطق هجمات متفرقة من قبل عناصر التنظيم.

وليل السبت الأحد، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن وقوع اشتباكات بين الجيش العراقي وتنظيم داعش شمالي البلاد.

وقال الجهاز إن "مسلحي عصابات داعش الإرهابية هاجموا قوات الجيش العراقي في قرية المحمودية التابعة لناحية قراج في قضاء مخمور بمحافظة نينوى".

وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق قد أعلنت أن مدفعيتها قصفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.

وأعلن قائد محور غرب كركوك في قوات "البشمركة" التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، نوري حمه علي، السبت، مقتل 3 عناصر من البشمركة، بينهم ضابط، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الليلة الماضية.