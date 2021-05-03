التفتيش العمالي على 205 منشآت خلال مارس في السويس

قال حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، إن المديرية قامت خلال شهر مارس الماضي باستخراج نحو 520 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 205 منشأة، وتم تحرير 39 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ16 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوات توعية للعمال، والتفتيش على 7 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، قامت خلال شهر فبراير الماضي، بتعيين 518 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 12 شاباً من ذوي الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 828 باحثا عن عمل، منهم 26 من ذوي الهمم.

كما أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً فقد قامت المديرية خلال شهر فبراير، بصرف منحاً للرعاية الصحية لتلك الفئة بلغت 4000 جنيه لعاملين، و49 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ22 عاملاً من المسجلين على النحو التالي، 5 منح زواج بإجمالي 15 ألف جنيه، و4 منح وفاة من الدرجة الأولي بمبلغ 8000 جنيه، فضلاً عن 13 منحة مولود جديد بإجمالي 26 ألف جنيه.

وقامت المديرية، باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة، وتجديد ترخيص لعمل أجانب من الإدارة المختصة.

أما في مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 102 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً، وتحويل 25 منها للمحكمة العمالية، و41 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 207 منشأة، وتم تحرير 22 محضراً لمنشآت مخالفة، والقيام بـ21 حملة تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة.

وقام وزير القوى العاملة خلال شهر مارس الماضي، يرافقة محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر، بتسليم 3164 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، أو العجز الكلي المستديم أو الجزئي، منها 39 بوليصة لصغار الصيادين و3125 للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة.