الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كورونا جنوب أفريقيا وبريطانيا المتحورة تتسلل إلى ماليزيا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة المالیزیة العثور على 30 إصابة بفيروس كورونا المتحور، منها 27 إصابة بكورونا جنوب إفریقیا (351.1.B) وثلاث إصابات بالمتحور البريطاني (117.B).


وقال وزیر الصحة الماليزى الدكتور أدھم بابا - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية - إنه تم الكشف على جمیع الإصابات عبر 59 سلسلة جنومیة كاملة تم إجراؤھا من 24 أبریل الماضى حتى 1مایو الجاري من قبل معھد البحوث الطبیة.

ماليزيا: الحصول على مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» خلال مايو

قال وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا خيري جمال الدين، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تتلقى بلاده مليون جرعة أخرى من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد خلال شهر مايو الجاري.


وكتب خيري- في تغريدة على موقع "تويتر"-: "من المقرر أن نتلقى مليون جرعة إضافية من لقاح أسترازينيكا خلال الشهر الجاري عبر مبادرة كوفاكس، وسنقوم بتوسيع إمكانية التسجيل لتلقي اللقاح في ولايات أخرى، كما سنضمن للأشخاص الذين ليس لديهم اتصال بالإنترنت أنهم يمكنهم التسجيل أيضا"، وفقا لما ذكرته صحيفة "مالاي ميل" الماليزية على موقعها الإلكتروني.


ولم يحدد الوزير الماليزي تاريخا معينا لوصول شحنة اللقاح.


وكانت ماليزيا قد حصلت يوم 24 أبريل على 268 ألفا و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" وفقًا لاتفاق مسبق، وسجل المواطنون في ماليزيا للحصول على هذه الجرعات.
 

وكان خيري أعلن، الشهر الماضي، عن برنامج لقاح "أسترازينيكا" بعد ظهور مخاوف من أن هذا اللقاح قد يسبب آثارا جانبية خطيرة، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن خطر الإصابة بفيروس كورونا والوفاة بسببه أعلى بكثير من التعرض لآثار جانبية خطيرة من اللقاح، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة.

كورونا ماليزيا أسترازينيكا لقاح فيروس كورونا

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