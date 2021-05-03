قصور الثقافة تقيم ليلتها الثامنة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية الليلة، الثامنة من ليالى رمضان الثقافية والفنية بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، وتضمن البرنامج فقرة "قال الراوى" والليلة الثالثة مع السيرة الهلالية وغناء المربعات، قدمها الشاعر والباحث مسعود شومان بمصاحبه شاعر الهلالية عز الدين نصر الدين وفرقته، حيث توهج التراث الشعبى وسط حى السيدة زينب وتوافد المحبين، لتتألق الليالى فى محبة التراث الشعبى بتفاعل كبير بين الجمهور.

وعقدت ندوة حول كتاب "نزهة فى أرض المسرح" للكاتب الصحفى يسرى حسان، وتحدث معه الناقد محمد زعيمة والناقد أحمد خميس، أدارها الدكتور حمدى سليمان، حيث دارت الندوة حول الحركة المسرحية عموما ومسرح الثقافة الجماهيرية على وجه الخصوص والحراك المسرحى وآليات وطرق دعمه وتقويمه خلال الفترة الراهنة، كما استعرضوا تاريخ الحركة المسرحية فى مصر بشكل عام، أعقبها أمسية شعرية غنائية، شارك فيها الشعراء بكرى عبد الحميد، محمد جاد المولى، فتحى نجم، صلاح نعمان، شادية الملاح، علية طلحة، وليد ثابت، مجيب عيد وغيرهم بمصاحبة الفنان عهدى شاكر أدارها الشاعر مدحت العيسوى.

وأقامت الهيئة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد قصر ثقافة المنيا من خلال الأونلاين محاضرة بعنوان "رمضان شهر الإنتصارات" حاضرها مختار عبد الفتاح رئيس نادى أدب المنيا، وتحدث خلالها عن الإنتصارات التى وقعت فى هذا الشهر الكريم، منها غزوة بدر الكبرى وهى أولى المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام، كانت غزوة بدر الكبرى في 17 رمضان من العام الثاني للهجرة ، وفتح مكة في 20 رمضان عام 8 هجرية، حيث قاد النبي صل 10 آلاف مقاتل لفتح مكة، بعد أن نقضت قريش صلح الحديبية مع حلفاء النبي، واعتداء قبيلة بني بكر حلفاء قريش على قبيلة خزاعة حلفاء المسلمين، ثم تحدث عن فتح الأندلس، وحرب السادس أكتوبر 1973 والتي وافقت العاشر من رمضان عام 1393 هجرية، حيث عبرت قوات الجيش المصري خط بارليف ودمرت نقاط الدفاع الإسرائيلية شرق القناة، بجانب محاضرة وقراءة فى كتاب "السفر الأخير" قدمها القاص سعيد عوض، بالإضافة إلى أمسية شعرية شارك فيها نخبة من الشعراء وهم الشاعر مينا ناصف عياد، والشاعر أحمد عبد الفتاح، الشاعر أبراهيم ضاحى حيث قدموا العديد من قصائدهم الشعرية التى تنوعت بين الفصحى والعامية.

قدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية عرض فنى وتابلوهات غنائية راقصة متنوعة منها "التحطيب، التنورة، الطهور"، بالإضافة لفقرة عزف على الآلات الشعبية تدريب الفنان سيد تونى.