الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرلمان العربي يدين استهداف الحوثي خميس مشيط ونجران بالسعودية

التحالف العربي
التحالف العربي

أدان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة دون طيار "مفخخة" وصواريخ باليستية باتجاه منطقتي نجران وخميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، والتي تصدت لها الدفاعات الجوية السعودية وقامت بتدميرها .


ودعا البرلمان العربي في بيان اليوم الاثنين، المجتمع الدولي لتحرك عاجل وحاسم ضد ما ترتكبه ميليشيا الحوثي من جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم متهما ايران بدعمها.


وجدد البرلمان تضامنه الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

«دعم الشرعية» يعترض مسيرة حوثية تجاه خميس مشيط السعودية

وكانت تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، فجر اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة حوثية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه خميس مشيط، وفقًا لما أوردته فضائية «العربية».

وأكد التحالف أن محاولة استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين تعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

وتابع التحالف في بيا:«نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين من الهجمات الحوثية العدائية».

من جانبها، أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في المملكة السعودية، من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية- في بيان، أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الأحد- أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفًا فوريًا وحاسمًا لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا، ودليلاً جديدًا على سعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.


وأكدت أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهابية خميس مشيط السعودية التحالف الإمارات

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