المفوضية الأوروبية توصي بتخفيف القيود على السفر غير الضروري لدول الاتحاد

أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، بتخفيف القيود على السفر غير الضروري لدول الاتحاد مع وضع شروط، كما اقترحت السماح باستقبال المسافرين من دول ذات وضع وبائي جيد واستقبال مسافرين حصلوا على جرعتين من اللقاحات المرخصة أوروبيا.

وفي سياق متصل، كشف أحدث استطلاع أجراه موقع "Science Alert"، شمل 8 خبراء في علم الأوبئة، بأنه من المحتمل أن يصبح كورونا وباء يجب التعايش والتعامل معه مستقبلا، حيث أجاب 75% من خبراء علم الأوبئة في الاستطلاع بأن كوفيد-19 سيصبح وباءً.

ويقول البروفيسور غراهام ميدلي، خبير في نمذجة الأمراض من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: نرجح احتمالية توطين الفيروس شارحا: هناك دائماً أشخاصاً مصابين ينقلون العدوى إلى شخص آخر ثم يتعافون وبمرور الوقت، يصيب كل شخص في المتوسط شخصاً آخر، بحيث يظل عدد المصابين كما هو تقريباً وأضاف: "عادة ما تصيب العدوى المتوطنة الأطفال وتتسبب في أعراض خفيفة. ولا ترتبط فيروسات كورونا المستوطنة بمرض خطير.

وقال الخبير في نمذجة الأمراض وعلم الأوبئة من جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW) في سيدني، البروفيسور جيمس وود: "عندما ظهر فيروس (إنفلونزا الخنازير) في عام 2009، أصبح وبائياً في غضون عام من الجائحة الأولية ودفع سلالة إنفلونزا H1N1 الموجودة المنتشرة في البشر حتى الانقراض"، معتبران القضاء التام على كورونا ليس أمر سهلا، حيث لم تنجح الصحة العالمية سوى في القضاء على الجدري والطاعون البقري فقط في العالم كما تطلب كلاهما حملة لقاح عالمية كبيرة للوصول إلى مناعة القطيع.

وحول فيروس كورنا قال وود: فيروس كورونا لدية قدرة كبيرة على التحور، وفي الأماكن التي يوجد فيها خليط من السكان الملقحين وغير الملقحين، قد تمارس اللقاحات ضغوطاً انتقائية على الفيروس للخضوع لمزيد من الطفرات، كما أن هناك صعوبة أخرى في الوصول إلى مناعة القطيع، لان بعض اللقاحات المتوفرة حالياً لا توفر مناعة بنسبة 100% ضد الإصابة بـ"كوفيد-19".

وفي سياق ذي صلة، قالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العامة والمحددات البيئية والاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية، إنه لابد من تهوية الأماكن المغلقة والغرف في المنزل بشكل جيد للغاية، معتبرة أن هذا الأمر فعال في آلية الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال لقاء مع برنامج "العلوم في خمس"، الذي تبثه منظمة الصحة العالمية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقدمه فيسميتا جوبتا سميث.