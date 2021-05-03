الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. لجان البرلمان تواصل مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا غدًا الثلاثاء؛ لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021- 2022، فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

كما تعقد لجنة الشؤون ‏الاقتصادية اجتماعا غدًا؛ للنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها ومنها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ‏وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع يوم الثلاثاء الماضي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة، رفض المجلس، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً.

الموازنة الموازنة العامة للدولة مجلس النواب لجان مجلس النواب وزارة التضامن

الأكثر قراءة

أولياء أمور طلاب «الإعدادية» ببورسعيد يوجهون استغاثة عاجلة لوزير التعليم

دعاء ليلة القدر.. تعرف على أفضل الأدعية في الأيام المباركة

حالة الطقس اليوم فى مصر الإثنين 3-5-2021

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

20 مليون إصابة و219 ألف وفاة حصيلة كورونا في الهند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة