غدًا.. لجان البرلمان تواصل مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي و الأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، اجتماعًا غدًا الثلاثاء؛ لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021- 2022، فيما يخص وزارة التضامن قطاع الحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج.

كما تعقد لجنة الشؤون ‏الاقتصادية اجتماعا غدًا؛ للنظر مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2021 - 2022 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات والجهات التابعة لها ومنها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة وجهاز التمثيل التجاري الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ‏وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع يوم الثلاثاء الماضي، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعاود المجلس عقد جلساته يوم 9 مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة، رفض المجلس، طلب النائب العام بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية، لاستكمال إجراءات المحاكمة، لوجود شبهة الكيدية.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون صندوق تحيا مصر.

وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى أنه نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً.