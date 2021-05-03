«تاج الدين»: مصر خالية من «كورونا الهندي».. ونتخذ عدة إجراءات لتجنب دخولها

أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، بأنه لم يُرصد حتى الآن أي حالات تدل على وجود الفيروس المتحور الهندي في مصر، لافتا إلى أن هذا الفيروس المتحور وصل إلى 17 دولة حول العالم.

وقال تاج الدين- خلال اتصال هاتفي لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين: "هناك إجراءات استثنائية ووقائية للحد من أي احتمالية لوجود هذا الفيروس المتحور في مصر وتحديدا في المطارات، ومتابعة رحلات الذهاب والعودة من وإلى الهند".

وأضاف: "إننا حاليا في الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيرا إلى أن هناك زيادة في عدد الحالات مقارنة بالأسابيع الماضية- ونفس الفترة من العام الماضي- وأن الدولة توفر أكبر قدر ممكن من التطعيمات ضد الفيروس، لافتا إلى أن هناك زيادة في عدد الوفيات.

وأوضح تاج الدين أنه لم يُرصد حتى الآن أي أعراض جديدة لانتشار فيروس كورونا على الإنسان، مؤكدا إصابتها للجهاز التنفسي، ولم يرصد أي تحور بخصوص هذا الفيروس حتى الآن، مضيفا: "إننا في انتظار ملايين الجرعات خلال شهري مايو ويونيو من الصين وروسيا".

الصحة: تسجيل 1051 إصابة جديدة بكورونا.. و67 حالة وفاة

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 800 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيانها اليومي، أنه تم تسجيل 1051 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الأحد، هو 229635 من ضمنهم 172342 حالة تم شفاؤها، و 13469 حالة وفاة.