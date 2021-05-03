378 إصابة جديدة بكورونا في سلوفاكيا.. والإجمالي يتخطى 383 ألفا

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أنه تم تسجيل 378 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سلوفاكيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 383 ألفا و98 حالة.



وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين- بأنه تم تسجيل 34 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 11 ألفا و766 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع مليون و596 ألفا و205 جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء سلوفاكيا، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل في البلاد بلغ 502 ألف و947 شخصا.

اصابات كوررنا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 152.9 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.16 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152 مليونا و 875 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 203 آلاف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء مليار و 164 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

