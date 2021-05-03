1952 إصابة جديدة بكورونا في الكونغو الديمقراطية وسريلانكا

سجلت السلطات الصحية ووزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية وسريلانكا ما يقرب من 1952 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الكونغو الديموقراطية

سجلت الكونغو الديمقراطية خلال الـ24 ساعة الماضية 61 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 29 ألفا و965 إصابة.

ونقلت صحيفة "ديجتال كونغو" المحلية، اليوم الإثنين، عن وزارة الصحة: إن إجمالي حالات الوفيات استقر عند 760 حالة بعد تسجيل صفر وفيات أمس.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 26 ألفا و250 حالة.. بينما بلغت حصيلة عدد الحالات النشطة 2947 حالة.

سريلانكا

سجلت السلطات الصحية في سريلانكا، اليوم الإثنين، 1891 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 111 ألفا و90 حالة على مستوى البلاد.

وذكرت صحيفة دايلي نيوز السريلانكية -على موقعها الإلكتروني- أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 696 حالة، عقب تسجيل تسع وفيات خلال الساعات السابقة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 13 ألفا و161 حالة على مستوى البلاد، بينما ارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 97 ألفا و242 حالة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق «كوفيد-19»، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

