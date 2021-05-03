الفلبين تسجل 94 وفاة و7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الإثنين، 7 آلاف و255 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.



وذكرت الوزارة- في بيانها اليومي وفقا لما ذكرته صحيفة (فلبين ستار) في نسختها باللغة الإنجليزية- أن العدد التراكمي للإصابات المسجلة في الفلبين ارتفع إلى مليون و62 ألفا و225 إصابة مؤكدة، من بينها 69 ألفا و466 حالة نشطة.



كما سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية 94 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 17 ألفا و525 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء من الفيروس خلال نفس الفترة 9 آلاف و214 متعافيا، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 975 ألفا و234 شخصا حتى الآن.

إصابات كورونا في العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 152.9 مليونا حتى صباح اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.16 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 152 مليونا و 875 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين وصل إلى 90 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 203 آلاف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء مليار و 164 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.