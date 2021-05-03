الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«تؤدي للغيبوبة».. نصائح لتجنب الإصابة بـ«ضربة شمس»

شمس
شمس

تزداد الإصابة بضربات الشمس، بالتزامن مع دخول فصل الصيف، والذي تكون فيه أشعة الشمس بشكل عمودي على الأرض.

وهناك الكثير من الأعراض التي تُشير إلى إضابة الشخص من بضربة شمس، منها ارتفاع درجات حرارة الجسم والشعور بصداع في الرأس يؤدى إلى خلل في الوعي، وقد يسفر عن غيبوبة ما لم يتم التعامل مع الإصابة بشكل سريع.
 
وتقدم «الدستور» في السطور التالية، 10 نصائح للوقاية من ضربات الشمس والتى تزداد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف طبقا لما نصح به الدكتور أسامة صلاح.

 
-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، وفى حالة الاضطرار للتعرض للشمس بشكل مباشر يستخدم المواطن غطاء للرأس أو الشمسية.
 
- الحرص على التواجد فى أماكن جيدة التهوية.
 
- الحرص على لبس الملابس الواسعة الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة. 
 
- الإكثار من شرب السوائل بكثرة بكميات تصل من 3 إلى 5 لترات فى كل الظروف العادية.
 
- الاستحمام بماء فاتر بقدر الإمكان يوميًا.
 
- ترطيب الجسم باستخدام رذاذ المياه وخاصة فى جانبى الجسم لأنه يساعد على العرق.
 
- الاهتمام بنظافة الجلد وعدم استخدام كريمات لغلق مسام الجلد لأنها تضر بالغدة الدرقية للجلد.
 
- عدم بذل مجهود زائد خاصة فى أوقات الذروة والحرارة العالية.
 
- التوجه السريع والمباشر لأقرب مستشفى في حالة ارتفاع درجات الحرارة المصاحبة لخلل في الوعي.
 
- التقليل من استخدام المتكييفات الصحراوية المنتشرة فى محافظة أسوان؛ لأنها تساعد على زيادة نسبة الرطوبة فى الجو وتقلل من تبخر العرق والذى يلعب دورا مهما ورئيسيا فى تنظيم حرارة الجسم.

 

 

 

أمن محافظة حماية الشمس الدستور

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