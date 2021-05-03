336 وفاة وأكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

روسيا تسجل 8489 إصابة جديدة بفيروس كورونا و336 وفاة

سجلت روسيا اليوم الإثنين، 8489 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2635 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات على مستوى البلاد إلى أربعة ملايين و831744 حالة.



وقال فريق العمل الحكومي المكلف بمكافحة فيروس كورونا، إن 336 آخرين من المصابين بالمرض توفوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات إلى 111198 حالة.



وسجلت وكالة الإحصاءات الاتحادية الروسية التي تجمع حصيلة منفصلة لحالات الوفاة نحو 250 ألف حالة لأسباب تتصل بالمرض، في الفترة من أبريل العام الماضي حتى مارس الماضي.

وفي أمس الأحد، سجلت روسيا 8 آلاف و697 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و823 ألفًا و255 إصابة.

وذكر بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا، أمس الأحد، أن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي.

وأشار البيان إلى تسجيل 342 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال 24 ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 110 آلاف و862 شخصا.

وأضاف البيان أن العاصمة الروسية موسكو سجلت 2699 إصابة من الإصابات الجديدة و54 حالة وفاة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 718 إصابة، فيما سجلت مناطق ضواحي موسكو 650 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن 7 آلاف و339 شخصا تعافوا من الفيروس وغادروا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و443 ألفا و922 شخصا.



تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع "The Health Site".

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائي الأسبوعي حول الوباء، إنه انتشر الآن في 17 دولة على الأقل، موضحة أنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.





