الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

في 3 خطوات.. كل ما تريد معرفته عن صلاة التهجد

الصلاة
الصلاة

تصدرت صلاة التهجد في الساعات الماضية قائمة الأكثر بحثا عبر محرك البحث الشهير جوجل، من انطلاق العشر ليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، والتي يحرص كل مسلم فيها على التقرب إلى الله بالنوافل والإكثار منها، ومن بين تلك النوافل، صلاة التهجد.
 

وترصد “الدستور” في السطور التالية كل المعلومات عن صلاة التهجد، ومعناها وكيفية أدائها، ووقتها المفضل.

معنى صلاة التهجد


صلاة التهجد تعني القيام فى جوف الليل وقبل الفجر، كما أنها سُنة وليست فريضة على جميع المسلمين، ويستحب أداؤها بعد العشاء في الثلث الأخير من الليل.
 

متى تقام صلاة التهجد؟ 
 

تستقبل المساجد في العشر الأواخر المسلمين بعد أداء صلاة التراويح لإقامة صلاة التهجد فى النصف الأخير من الليل، كما أنها تعتبر من النوافل التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وفرصة للحصول على مزيد من الحسنات والمغفرة من الله والتقرب إليه كما أمرهم بقيامها. 

كيفية أداء صلاة التهجد
 

تبدا باستحضار النية الصادقة قبل البدء في صلاة التهجد، للاستيقاظ من النوم في جوف الليل، والوضوء، ثم بدء صلاته بركعتين خفيفتين، ويصلي ركعتين ركعتين كما ثبت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، ويستحب أن يوقظ أهل بيته للصلاة، والإطالة فى الركوع والسجود والإكثار من التسبيح وطلب الدعاء فى السجود، وأثناء الصلاة لا بد من الجهر بالقراءة حتى لا يغلب المصلي النعاس.

بالإضافة لذلك، ضرورة الإكثار من التسبيح وطلب الدعاء فى السجود، وتكون القراءة سرية فى الجوف، ويفضل الإطالة فى قراءة القرآن الكريم بجزء أو أكثر، والتدبر وعند المرور بآيات العذاب يستجير منها، وطلب الرحمة والمغفرة عند المرور بآيات الرحمة، وفي الآيات التي يجد فيها تنزيها لله سبحانه وتعالى فعليه التسبيح والذكر.

مبارك رمضان شهر رمضان الدستور كريم

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