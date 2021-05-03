الإثنين 03 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: نتابع أعمال الرصف الجارية بشكل مستمر للانتهاء في الوقت المحدد

الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،

تابع الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، أعمال الرصف الجارية بشوارع العاصمة، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول.

بدأت الجولة بتفقد شارع سكة المحلة، حيث يتم وضع طبقة الأسفلت في أحد جانبي الطريق ووضع طبقة المازوت في الجانب الآخر، كما تم توسعة الطريق بعرض (٤) أمتار في الاتجاهين، وضع طبقة الانترلوك على الأرصفة واستبدال أعمدة الإنارة القديمة بأخرى جديدة.

توجه بعدها الدكتور رحمي لتفقد كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة، بدايةً من كوبري قحافة حتى نهاية شارع الأشرف، والذي يتم تطويره بإجمالي تكلفة ٣٤ مليون جنيه، حيث يتم وضع الانترلوك على جانبي الطريق إلى جانب البدء في وضع طبقة الأسفلت الرابطة تمهيداً لوضع طبقة الأسفلت النهائية، كما تفقد المحافظ آخر الأعمال بنفق قحافة والذي يتم تبطينه بطبقة عازلة لمنع تسرب المياه في إطار عملية تطوير شاملة للنفق.

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع سكة شوبر ،حيث يتم استكمال وضع البلدورات بامتداد الشارع لاستكمال الرصف، توجه بعدها لتفقد الأعمال بشارع الإسكندرية والذي يتم فيه الآن أعمال وضع البلدورات قبل بدء الرصف.

وخلال الجولة، وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات المتواجدة في الشوارع والتي تتعدى على حرم الطريق وتعيق حركة المارة.

يُذْكَر أن المحافظة تشهد أكبر خطة رصف تشمل جميع مدن ومراكز المحافظة بواقع ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ شارع في الخطط (الاستثمارية، الإضافية ورد الشي لأصله) ، بجانب ٢٢٢ شارع في تطوير العشوائيات.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الرصف الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا عادل داود الدكتور احمد عطا نائب محافظ الغربيه

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