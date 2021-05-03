الإثنين 03 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم العالي يتفقد مستشفى العاشر من رمضان الجامعي

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منشآت وتجهيزات مستشفى العاشر من رمضان الجامعي التابعة لجامعة الزقازيق، برفقة الدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية. 

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان، إن الدكتور خالد عبدالغفار تفقد مبنى المستشفى الرئيسي ومبنى العيادات والمبنى التعليمي، وعدد من مباني المستشفى، واستمع إلى شرح وافٍ عن الخدمات الصحية التي ستقدمها المستشفى للمواطنين.

واطلع وزير التعليم العالي على معدلات تنفيذ تجهيز مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، التي ستكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، موجهًا بضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

الجدير بالذكر أن مسطح مبنى المستشفى الرئيسي يتكون من دور أرضي بمسطح 4500 متر مربع بالإضافة إلى 5 أدوار، وتضم المستشفى إجمالي عدد أسرة بلغ نحو 286 سريرًا، منها (110 سرير إقامة و18سرير طوارئ و90 سرير عناية مركزة و30 حضانة أطفال، و30 سرير غسيل كلوي)، وعدد 6 غرف عمليات كبرى منها عمليات قسطرة القلب للكبار والصغار، كما تضم المستشفى 9 غرف أشعة منها (الرنين - المقطعية - التدخلية - فحص الثدي - الموجات الصوتية) بالإضافة إلى المعامل وبنك الدم.

كما يضم المستشفى المبنى التعليمي ويقع على مساحة 1500 متر مربع، ومبنى العيادات الخارجية الذي يضم مختلف التخصصات الجراحية والباطنية بالإضافة إلى طب الأسنان والعلاج الطبيعي، وتبلغ تكلفة إنشاء وتجهيز المستشفى نحو 900 مليون جنيه، وستعمل المستشفى على تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في مصر.

 

 

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